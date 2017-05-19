Так мало в четвертьфиналах ЧМ не забивали никогда. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

00:11 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Так мало в четвертьфиналах ЧМ не забивали никогда

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В матчах 1/4 финала чемпионата мира-2017 было забито всего 12 голов. Средняя результативность первой стадии плей-офф – 3,00 гола за игру – оказалась самой низкой в истории турнира. Ранее минимальное количество шайб забрасывалось в 1930 и 2010 годах – по 17. Любопытно, что первый из этих турниров проходил в Франции, Австрии и Германии, а второй – в Германии.

А вот два "сухаря", оформленные Андреем Василевским и Харри Сятери, рекордными не стали. В 1995 году сразу трем голкиперам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в четвертьфинальных матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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