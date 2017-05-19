Так мало в четвертьфиналах ЧМ не забивали никогда

В матчах 1/4 финала чемпионата мира-2017 было забито всего 12 голов. Средняя результативность первой стадии плей-офф – 3,00 гола за игру – оказалась самой низкой в истории турнира. Ранее минимальное количество шайб забрасывалось в 1930 и 2010 годах – по 17. Любопытно, что первый из этих турниров проходил в Франции, Австрии и Германии, а второй – в Германии.

А вот два "сухаря", оформленные Андреем Василевским и Харри Сятери, рекордными не стали. В 1995 году сразу трем голкиперам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности в четвертьфинальных матчах. (Кирилл БУРДАКОВ)