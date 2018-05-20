Свен Андригетто: "Мы хорошо знаем шведов, но в финале будет новая игра"

Форвард сборной Швейцарии Свен Андригетто заявил, что его команда хорошо знакома со шведами, так как хоккеисты не раз уже встречались на льду. Однако нападающий отметил, что в финале чемпионата мира всех ждет игра, какой еще не было раньше.

– Мы хорошо знаем шведов, играли с ними раньше, но в финале будет новая, совершенно другая игра, – цитирует официальный сайт ИИХФ Андригетто. – В решающем матче может случиться все. Мы показали, на что способны, пройдя так далеко. Сборная Швейцарии победила Финляндию, а теперь и Канаду. Цель на финал – сыграть в наш хоккей, быть самими собой. Посмотрим, что из этого у нас получится.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финального матча Швеция – Швейцария. Игра состоится сегодня, 20 мая, начало – в 21.15 по московскому времени.

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