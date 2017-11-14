Сумманен запретил использовать свое фото на бутылках пива

Компания Hartwall выпустила ограниченную партию пива, приуроченную к первым золотым медалям сборной Финляндии на чемпионате мира по хоккею. На бутылках будут фотографии хоккеистов и главного тренера, единственным хоккеистом, запретившим использовать свое фото, стал Раймо Сумманен.

– Это были обычные переговоры, – цитирует Ilta Sanomat Суманнена. – В основном мы обсуждали то, куда пойдут деньги с продаж. Мой план состоял в том, что я бы пожертвовал доход обездоленным алкоголикам, но моя мысль не была одобрена. Вся команда, или, по крайней мере, ее капитан, должны участвовать в обсуждении и находить решение. У команды должно быть право голоса в вопросе о том, куда пойдут деньги с продаж. Мы должны принять общее решение.

Большая часть команды живет обеспеченно, поэтому часть денег можно пожертвовать на благотворительность, никто от этого не пострадает. В то же время есть игроки, у которых было много неприятностей, они в ужасной форме и не играют. У них нет ни работы, ни тренировок.

Впервые сборная Финляндии стала чемпионом мира в 1995 году, в том же году были выпущены эксклюзивные бутылки пива, на которых были изображены хоккеисты того времени.