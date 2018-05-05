Сумасшедший гол латвийского форварда в ворота Норвегии. Это фантастика!

Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил невероятный по красоте гол в овертайме матча группового турнира чемпионата мира-2018 с Норвегией (3:2). Он обыграл двух полевых игроков скандинавской команды и вратаря и забросил победную шайбу.

Dāmas un kungi - Rūdolfs Balcers nokārto uzvaru Latvijas izlasei ar skaistu izspēli papildlaikā, 3-2. pic.twitter.com/hGLZD6eBHV – LV Hokeja federācija (@lhf_lv) 5 мая 2018 г.