Чемпионат мира

15:56 | Хоккей — Чемпионат мира

Сумасшедший гол латвийского форварда в ворота Норвегии. Это фантастика!

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Нападающий сборной Латвии Рудольф Балцерс забил невероятный по красоте гол в овертайме матча группового турнира чемпионата мира-2018 с Норвегией (3:2). Он обыграл двух полевых игроков скандинавской команды и вратаря и забросил победную шайбу.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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Трубадур

обычный гол- объехал 3 стоящих бочки.. хотя для латвии это да..фантастика...

16:22

maxcds

хороший

16:11

Albertozi

Дацюк в молодости))

16:04

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