Судьи верно наказали Хагера матч-штрафом за нарушение против Мозякина

Нападающий сборной Германии Патрик Хагер получил большой плюс дисциплинарный до конца игры штраф за фол против Сергея Мозякина в матче чемпионата мира по хоккею-2017 с Россией.

Хагер ударил своей ногой сзади по ноге Мозякина, завалив его на лед при помощи свободной руки. Это квалифицируется как подсечка, за что Хагер и был удален.

Согласно правилу 160 книги правил ИИХФ, игрок, который бьет своей ногой сзади по конькам или ногам соперника или тянет тело соперника назад и одновременно бьет или подсекает его своей ногой, должен быть наказан матч-штрафом, что и произошло. (Игорь ЕРОНКО)

Трансляция матча Германия – Россия