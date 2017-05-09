Стефан Майр: "Итальянцы не смогли отойти после разгрома от России"

Главный тренер итальянцев Стефан Майр заявил, что игрокам сборной Италии было тяжело выходить на матч чемпионата мира по хоккею-2017 против Латвии (1:2) после разгромного поражения от сборной России (1:10).

– Сложный матч для нас после такого сокрушительного поражения от команды России, – приводит "Р-Спорт" слова Майра. – Мы хорошо играли в обороне, сделали выводы после игры с россиянами. Мы еще не готовы выигрывать такие матчи, как эти. Я извинился перед ребятами. Я ими горжусь, у нас боль. Мы были достойны взять очко, но не смогли сделать это.

Следующий соперник итальянцев - сборная США. Матч США - Италия пройдет в среду, 10 мая, и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.