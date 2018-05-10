США в овертайме одолели Латвию, одержав четвертую победу на ЧМ-2018 подряд

Сборная США обыграла сборную Латвии в матче группового турнира чемпионата мира-2018 - 3:2 ОТ. Для американцев это четвертая победа в четырех матчах. Ранее американцы одолели Канаду (5:4 Б), Данию (4:0) и Германию (3:0).

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

США - Латвия - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Крайдер - 2 (бол., Дебринкэт, Ларкин), 11:39 - 1:0. Балинскис - 1 (Блюгерс, Рих. Букартс), 17:52 - 1:1. Джериньш - 1 (бол., Индрашис, Роб. Букартс), 23:20 - 1:2. Уайт - 1 (Дебринкэт, Кейн), 37:38 - 2:2. Аткинсон - 2 (бол., Годро, Кейн), 61:23 - 3:2.

Вратари: Кинкейд - Мерзликинс.

Штраф: 12 - 16.

Броски: 33 (9+11+10+3) - 19 (7+5+7+0).

Судьи: Гуен, Оленин.

10 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

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