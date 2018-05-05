США обыграли Данию на чемпионате мира

Сборная США обыграла Данию в матче группового турнира чемпионата мира - 4:0. По шайбе в этой встрече забросили Вилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен.

Чемпионат мира

Группа B

Дания - США - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)

Голы: Батчер - 1 (Годро), 16:06 - 0:1. Крайдер - 1 (бол., Райан, Хьюз), 22:42 - 0:2. Аткинсон - 1 (Крайдер, Дженсен), 29:14 - 0:3. Дженсен - 1 (Батчер, Кейн), 54:11 - 0:4.

Вратари: Андерсен - Кинкейд.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 20 (5+10+5) - 43 (13+16+14).

Судьи: Айверсон, Шукис.

5 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.