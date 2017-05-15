Чемпионат мира

12:38 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Спруктс и Джериньш пропустят матч с Россией

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Нападающие сборной Латвии Янис Спруктс и Андрис Джериньш не смогут принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией. У форвардов нет проблем со здоровьем, тренерский штаб решил предоставить им отдых.

Место в воротах латвийцев займет Иварс Пунненовс, голкипер Элвис Мерзликинс останется в запасе. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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gibson

Аха-ха. Ну ведь кричали же, что будут играть все сильнейшие и Мерзликинс в том числе (во что я ни на секунду не верил). И тут так позорно дать всем понять что очки в этом матче Латвию вообще не интересуют.

13:21

zub_ovechkina

Это хитрый латышский ход, сбить с толку соперника. Надеюсь наши парни и тренерский штаб не расслабятся.

13:14

aech_63

Мерзликинс не хочет стать Упарившиньс, вот и всё

12:57

rad19

Мерзликинс много трещал по поводу матча и слился , балабол...тренеры поняли что нечего ловить против России , завтра латвийцы зарубятся с немцами , это реальнее.....

12:50

shvedero

что ты за бред несешь? У них основной матч на следующий день против германии за путевку в плей-офф. Зачем напрягаться с Россией?

12:48

devil'ok

Двое уже слились, и вратаря ставят запасного, чтобы у основного приступа во время матча не было)

12:44