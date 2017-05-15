Спруктс и Джериньш пропустят матч с Россией

Нападающие сборной Латвии Янис Спруктс и Андрис Джериньш не смогут принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией. У форвардов нет проблем со здоровьем, тренерский штаб решил предоставить им отдых.

Место в воротах латвийцев займет Иварс Пунненовс, голкипер Элвис Мерзликинс останется в запасе. (Игорь ЕРОНКО)

Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.