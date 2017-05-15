Спруктс и Джериньш пропустят матч с Россией

Нападающие сборной Латвии Янис Спруктс и Андрис Джериньш не смогут принять участие в матче группового турнира чемпионата мира-2017 с Россией. У форвардов нет проблем со здоровьем, тренерский штаб решил предоставить им отдых.
Место в воротах латвийцев займет Иварс Пунненовс, голкипер Элвис Мерзликинс останется в запасе. (Игорь ЕРОНКО)
Напомним, что матч между сборными России и Латвии состоится сегодня, начало игры - в 21.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.
gibson
Аха-ха. Ну ведь кричали же, что будут играть все сильнейшие и Мерзликинс в том числе (во что я ни на секунду не верил). И тут так позорно дать всем понять что очки в этом матче Латвию вообще не интересуют.
13:21
zub_ovechkina
Это хитрый латышский ход, сбить с толку соперника. Надеюсь наши парни и тренерский штаб не расслабятся.
13:14
aech_63
Мерзликинс не хочет стать Упарившиньс, вот и всё
12:57
rad19
Мерзликинс много трещал по поводу матча и слился , балабол...тренеры поняли что нечего ловить против России , завтра латвийцы зарубятся с немцами , это реальнее.....
12:50
shvedero
что ты за бред несешь? У них основной матч на следующий день против германии за путевку в плей-офф. Зачем напрягаться с Россией?
12:48
devil'ok
Двое уже слились, и вратаря ставят запасного, чтобы у основного приступа во время матча не было)
12:44