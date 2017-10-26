Список судей на ЧМ-2018 станет известен не раньше конца февраля

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов сообщил, что состав арбитров на чемпионат мира 2018 года в Дании станет известен не раньше конца февраля. По его словам, он будет зависеть от работы судей на Олимпиаде и молодежном чемпионате мира.

Сегодня официальный сайт Международной федерации хоккея опубликовал список судей на чемпионаты мира среди молодежных, юниорских и женских команд, кроме чемпионата мира в Дании (в Копенгагене и Хернинге), который пройдет с 4 по 20 мая.

- Не все арбитры, которые будут работать на Олимпиаде, поедут в Данию, существует лонг-лист арбитров на чемпионат мира, - цитирует ТАСС Анисимова. - Кто-то из него поедет на Олимпиаду, кто-то - на молодежный чемпионат мира. Есть судьи, которые стоят в расширенном списке, но не поедут на Олимпиаду, они, скорее всего, будут работать на чемпионате мира. Список арбитров, которые будут работать на чемпионате мира, станет известен не ранее конца февраля.