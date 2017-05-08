Чемпионат мира

16:07 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Состав сборной России на матч с Германией без изменений, Василевский в воротах

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Ворота сборной России в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии будет защищать Андрей Василевский, сообщает пресс-служба ФХР. Для вратаря "Тампа-Бэй" это будет уже третья встреча на турнире.

Состав команды остался без изменений по сравнию с прошлой игрой. Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 5 очков, на счету немцев одна победа, три очка и четвертая строчка в таблице.

вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин);

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов;

Виктор Антипин – Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов;

Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров;

Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников.

Напомним, что матч Германия – Россия состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча

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