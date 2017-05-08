Состав сборной России на матч с Германией без изменений, Василевский в воротах

Ворота сборной России в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Германии будет защищать Андрей Василевский, сообщает пресс-служба ФХР. Для вратаря "Тампа-Бэй" это будет уже третья встреча на турнире.

Состав команды остался без изменений по сравнию с прошлой игрой. Сборная России занимает второе место в турнирной таблице группы А, набрав 5 очков, на счету немцев одна победа, три очка и четвертая строчка в таблице. вратари - Андрей Василевский (Илья Сорокин); Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Иван Телегин – Сергей Андронов – Александр Барабанов; Виктор Антипин – Антон Белов, Артемий Панарин – Вадим Шипачев – Евгений Дадонов; Иван Проворов – Андрей Миронов, Никита Гусев – Владислав Наместников – Никита Кучеров; Артем Зуб, Сергей Мозякин – Владимир Ткачев – Сергей Плотников. Напомним, что матч Германия – Россия состоится сегодня, 8 мая, начало – в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча Наш состав на матч с Германией уже здесь - изменений нет. Старт - в 17:15! pic.twitter.com/P1j0YofLHR – Хоккей России (@russiahockey) 8 мая 2017 г.