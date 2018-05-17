Состав сборной России на игру с Канадой. Шалунов заявлен запасным, Дадонов играет с Барабановым

Сборная России объявила состав на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Канады. Ранее уже стало известно, что Игорь Шестеркин будет защищать ворота нашей команды в этой встрече.

Составы звеньев выглядят следующим образом:

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

Егор Яковлев – Алексей Береглазов, Евгений Дадонов – Илья Каблуков – Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин, Никита Сошников – Сергей Андронов – Илья Михеев; Максим Шалунов.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится сегодня, 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r – Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.

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Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия – Канада и другие матчи