Состав сборной России на игру с Канадой. Шалунов заявлен запасным, Дадонов играет с Барабановым

Сборная России объявила состав на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Канады. Ранее уже стало известно, что Игорь Шестеркин будет защищать ворота нашей команды в этой встрече.
Составы звеньев выглядят следующим образом:
Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;
Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;
Егор Яковлев – Алексей Береглазов, Евгений Дадонов – Илья Каблуков – Александр Барабанов;
Динар Хафизуллин, Никита Сошников – Сергей Андронов – Илья Михеев; Максим Шалунов.
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится сегодня, 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.
🇷🇺🇨🇦 Состав сборной России на четвертьфинальный матч чемпионата мира против Канады. Начало игры в 17:15 (мск), прямая трансляция на Первом канале и сайте https://t.co/hVuJjUSFTb, все подробности в нашем твиттере. pic.twitter.com/OrqzHOkV0r– Хоккей России (@russiahockey) 17 мая 2018 г.
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Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия – Канада и другие матчи
Тренер сборной
Как не странно по составу вопросов нет. Выпустили лучших в оптимальных сочетаниях.
16:45
novic
Неплохое решение. Дадону нужен техничный, видящий поляну Барабан.
16:26
trento
трямкин не играет
16:23
shvedero
не могу вспомить год когда четвертое звено было настолько слабым... Хоть Шестеркина поставили, это хороший шаг
16:03
АВВ
Трямкин по ходу не заявлен на игру...пишут лишь бы написать хоть проверяли бы ...не уже ли состав трудно с картинке правильно переписать...
15:59