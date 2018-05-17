Чемпионат мира

15:50 | Хоккей — Чемпионат мира

Состав сборной России на игру с Канадой. Шалунов заявлен запасным, Дадонов играет с Барабановым

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Сборная России объявила состав на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Канады. Ранее уже стало известно, что Игорь Шестеркин будет защищать ворота нашей команды в этой встрече.

Составы звеньев выглядят следующим образом:

Богдан Киселевич – Владислав Гавриков, Никита Гусев – Павел Дацюк – Кирилл Капризов;

Никита Зайцев – Никита Нестеров, Павел Бучневич – Артем Анисимов – Михаил Григоренко;

Егор Яковлев – Алексей Береглазов, Евгений Дадонов – Илья Каблуков – Александр Барабанов;

Динар Хафизуллин, Никита Сошников – Сергей Андронов – Илья Михеев; Максим Шалунов.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится сегодня, 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Тренер сборной

Как не странно по составу вопросов нет. Выпустили лучших в оптимальных сочетаниях.

16:45

novic

Неплохое решение. Дадону нужен техничный, видящий поляну Барабан.

16:26

trento

трямкин не играет

16:23

shvedero

не могу вспомить год когда четвертое звено было настолько слабым... Хоть Шестеркина поставили, это хороший шаг

16:03

АВВ

Трямкин по ходу не заявлен на игру...пишут лишь бы написать хоть проверяли бы ...не уже ли состав трудно с картинке правильно переписать...

15:59

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