Сошников не сыграет со Швейцарией

Нападающий сборной России Никита Сошников не будет заявлен на матч со Швейцарией. Об этом сообщил старший тренер национальной команды Алексей Жамнов.

Тринадцатым нападающим заявят Илью Михеева.

Напомним, Сошников дебютировал на чемпионате мира в матче с Чехией (3:4 ОТ). Михеева в тройке с Сергеем Андроновым заменил Максим Мамин, с которыми сыграет одноклубник Мамина Евгений Дадонов. (Игорь ЕРОНКО)

Матч россиян со швейцарцами пройдет сегодня, 12 мая. Начало встречи – в 21.15. "СЭ" проведет трансляцию встречи Россия - Швейцария.

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