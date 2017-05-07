Сорокин сменил Василевского в воротах сборной России в матче с Италией

Илья Сорокин сменил Андрея Василевского в воротах сборной России в третьем периоде матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии. Для 21-летнего голкипера эта встреча стала первой на нынешнем мировом первенстве.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|2
|2
|0
|12-2
|5
|2.
|Швеция
|2
|1
|1
|8-4
|4
|3.
|Германия
|2
|1
|1
|4-8
|3
|4.
|Латвия
|1
|1
|0
|3-0
|3
|5.
|Словакия
|1
|1
|0
|3-2
|2
|6.
|Италия
|2
|0
|2
|3-13
|1
|7.
|Дания
|1
|0
|1
|0-3
|0
|8.
|США
|1
|0
|1
|1-2
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Канада
|2
|2
|0
|11-3
|6
|2.
|Норвегия
|1
|1
|0
|3-2
|3
|3.
|Финляндия
|1
|1
|0
|3-2
|3
|4.
|Чехия
|2
|1
|1
|7-5
|3
|5.
|Швейцария
|1
|1
|0
|5-4
|2
|6.
|Словения
|2
|0
|2
|6-12
|1
|7.
|Белоруссия
|2
|0
|2
|3-9
|0
|8.
|Франция
|1
|0
|1
|2-3
|0
Илья Сорокин сменил Андрея Василевского в воротах сборной России в третьем периоде матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии. Для 21-летнего голкипера эта встреча стала первой на нынешнем мировом первенстве.