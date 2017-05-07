Чемпионат мира

14:55 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Сорокин сменил Василевского в воротах сборной России в матче с Италией

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Илья Сорокин сменил Андрея Василевского в воротах сборной России в третьем периоде матча группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии. Для 21-летнего голкипера эта встреча стала первой на нынешнем мировом первенстве.

"СЭ" ведет текстовую трансляцию встречи

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