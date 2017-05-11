Соботка присоединится к сборной Чехии в пятницу

Главный тренер сборной Чехии Йозеф Яндач заявил, что нападающий "Сент-Луиса" Владимир Соботка в пятницу присоединится к национальной команде. Также специалист отметил, что доволен результатом матча против Норвегии (1:0 ОТ).

– Мы счастливы двум очкам, добытым в столь сложной игре против серьезного соперника, – цитирует "Р-Спорт" Яндача. – Мы здорово играли в меньшинстве, а в большинстве у нас было только две попытки. Возможно, в этом причина, что мы три периода не могли забить. Соботка приедет в пятницу, в воскресенье он выйдет на матч с французами.

В этом сезоне Соботка играл за "Авангард" в чемпионате КХЛ – на его счету 30 (9+21) очков в 41 встрече "регулярки" и 10 (3+7) очков в 12 играх плей-офф. После этого он перебрался в "Сент-Луис", в составе которого провел один матч в чемпионате НХЛ (один гол) и сыграл в 11 встречах Кубка Стэнли – 6 (2+4) очков.