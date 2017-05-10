Соботка присоединится к сборной Чехии на ЧМ-2017

Нападающий "Сент-Луиса" Владимир Соботка примет участие в чемпионате мира по хоккею-2017 в составе сборной Чехии, сообщает официальный сайт клуба. "Блюзмены" проиграли "Нэшвиллу" в Кубке Стэнли со счетом 2-4 и завершили выступление в этом турнире.

В этом сезоне Соботка играл за "Авангард" в чемпионате КХЛ – на его счету 30 (9+21) очков в 41 встрече "регулярки" и 10 (3+7) очков в 12 играх плей-офф. После этого он перебрался в "Сент-Луис", в составе которого провел один матч в чемпионате НХЛ (один гол) и сыграл в 11 встречах Кубка Стэнли – 6 (2+4) очков.

Сборная Чехии одержала две победы в трех матчах чемпионата мира, набрала пять очков и временно располагается на 5-м месте в таблице группы В.