Словения отыгралась в матче со Швейцарией с 0:4, но уступила по буллитам

Сборная Швейцарии с победы начала чемпионат мира-2017. В матче группового турнира команда в серии буллитов одолела Словению - 5:4. Словенцы уступали по ходу поединка 0:4, однако смогли отыграться и перевести встречу в овертайм.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа B

Швейцария - Словения - 5:4 Б (4:0, 0:1, 0:3, 0:0, 1:0)

Голы: Амбюль - 1 (бол., Зутер), 10:49 - 1:0. Хас - 1 (Праплан, Дженацци), 11:01 - 2:0. Леффель - 1 (Холленштайн, Праплан), 16:59 - 3:0. Боденманн - 1 (Бруннер, Рихард), 17:47 - 4:0. Муршак - 1 (мен., Тавжель), 38:31 - 4:1. Еглич - 1 (Саболич, Краньич), 45:50 - 4:2. Урбас - 1 (бол., Ограеншек, Претнар), 54:02 - 4:3. Саболич - 1 (бол., Тичар), 55:23 - 4:4.

Победный буллит: Бруннер.

Вратари: Хиллер - Крошель (Пинтарич, 20:00).

Штраф: 16 - 10.

Броски: 32 (15+8+8+1) - 23 (5+8+9+1).

Судьи: Гржибик, Линде.

Трансляция матча Швейцария - Словения