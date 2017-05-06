Словакия в овертайме обыграла Италию

Сборная Словакии в овертайме нанесла поражение Италии в матче группового этапа чемпионата мира. Итальянцы вели по ходу игры со счетом 2:1, однако не смогли удержать победу, пропустив на 59-й минуте.

В воскресенье Италия встретится со сборной России.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа А

"Словакия" - "Италия" - 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Миклик - 1 (Яношик, Черешняк), 6:58 - 1:0. Морини - 1 (Фриго), 35:06 - 1:1. Фриго - 1 (Сканделла), 42:41 - 1:2. Л. Гудачек - 1 (Миклик, Серсен), 58:56 - 2:2. Черешняк - 1 (Ближняк, Скокан), 62:45 - 3:2.

Вратари: Ю. Гудачек (58:26 - 58:56) - А. Бернард.

Штраф: 2 - 8.

Броски: 32 (8+13+10+1) - 19 (4+7+6+2).

Судьи: Гуен, Ержабек.

6 мая. Кельн. LANXESS arena.

"СЭ" вел трансляцию матча Словакия – Италия