Словакия обыграла австрийцев, Латвия - южнокорейцев

Сборная Словакии победила команду Австрии со счетом 4:2 на чемпионате мира-2018 в группе А. Латвия со счетом 5:0 нанесла поражение Южной Кореи в группе B.

Словаки после трех матчей занимают четвертое место с 4 очками в группе A, австрийцы - седьмые (1). Латвия после трех игр идет на четвертой строчке в группе B с 5 баллами, Южная Корея - 8-я (0).

Чемпионат мира



Группа A



Австрия - Словакия - 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)

Голы: Леблер - 1 (Хофер), 1:33 - 1:0. Хашчак - 1 (Говорка, Дялога), 4:13 - 1:1. Юрчо - 1 (Надь, Фехервари), 22:13 - 1:2. Ярош - 1 (Фехервари), 29:00 - 1:3. Шнайдер - 1 (Раффль), 41:43 - 2:3. Криштоф - 2 (п.в.), 59:29 - 2:4.



Вратари: Штаркбаум (58:35 - 59:29) - Рибар.



Штраф: 8 - 4.



Броски: 22 (5+8+9) - 30 (11+12+7).



Судьи: Айверсон, Шеквист.



8 мая. Копенгаген. Royal Arena.





Группа B



Южная Корея - Латвия - 0:5 (0:2, 0:1, 0:2)



Голы: Мейя - 1 (Рубинс), 11:46 - 0:1. Кениньш - 1 (Балцерс, Аболс), 18:45 - 0:2. Роб. Букартс - 2 (Карсумс,

Сотниекс), 28:22 - 0:3. Балцерс - 3 (бол., Индрашис, Аболс), 41:33 - 0:4. Роб. Букартс - 3 (бол., Аболс,

Индрашис), 59:59 - 0:5.



Вратари: Далтон - Мерзликинс.



Штраф: 18 - 4.



Броски: 16 (5+4+7) - 38 (11+18+9).



Судьи: Лемелин, Майер.



8 мая. Хернинг. Jyske Bank Boxen.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею