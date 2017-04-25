Следующий чемпионат мира в России могут принять Москва и Петербург

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что следующий чемпионат мира, который будет принимать Россия, может пройти в Москве и Санкт-Петербурге.

На территории СССР и России турнир проводился семь раз: в 1957, 1973, 1979, 1986, 2000, 2007 и 2016 годах. В последний раз чемпионат мира в России проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

- В следующий раз наша страна может замахнуться на чемпионат мира после 2023 года. Турнир может пройти в Москве и Санкт-Петербурге, - приовдит ТАСС слова Третьяка. - Но мы еще думаем.

Напомним, что в последний раз отечественная команда выиграла домашнее мировое первенство в 1986 году.