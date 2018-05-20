Симон Мозер: "Вы имели право назвать Швейцарию аутсайдерами, но мы вышли в финал"

Защитник сборной Швейцарии Симон Мозер заявил, что его команду вполне можно было бы назвать аутсайдерами в начале чемпионата мира-2018. Однако он отметил, что швейцарская команда, несмотря ни на что, вышла в финал турнира и будет бороться со сборной Швеции​ за золотые медали.

– Две значительные победы против крупных хоккейных держав за последние два дня дарят нам удивительное чувство, – цитирует официальный сайт ИИХФ Мозера. – Вы имели право назвать нас аутсайдерами, но в итоге мы вышли в финал и будем бороться за золото. Мы упорно работали, чтобы это произошло, но успокаиваться пока рано, завтра нас ждет главная игра. Мы снова должны сосредоточиться на сопернике и внести необходимые улучшения в нашу игру, чтобы получить результат.

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию финального матча Швеция – Швейцария. Игра состоится сегодня, 20 мая, начало – в 21.15 по московскому времени.

Свежие новости о чемпионате мира по хоккею – здесь //

Главное чудо ЧМ: Швейцария оставила Канаду с Макдэвидом без финала!