Швейцария победила Словакию на чемпионате мира

Швейцария одержала победу над Словакией в матче группового турнира чемпионата мира. В первой игре швейцарцы в овертайме взяли верх над Австрией (3:2), словаки также в овертайме уступили Чехии (2:3).

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Словакия - Швейцария - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Шервей - 1 (Диас, Мюллер), 11:06 - 0:1. Мюллер - 1 (мен., Шервей), 20:22 - 0:2.

Вратари: Чильяк (57:40 - 58:20, 59:12) - Берра.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 25 (12+6+7) - 26 (9+11+6).

Судьи: Гржибик, Гуен.

6 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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