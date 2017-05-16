Швейцария обыграла Чехию и заняла второе место в группе

Сборная Швейцарии обыграла команду Чехии (3:1) в заключительном матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017. Благодаря трем набранным очкам победители закрепились на второй строчке группы В, а чехи опустились на третье место.

В составе победителей по шайбе забросили Венсан Праплан, Рето Сури и Дамьен Бруннер. У чехов отличился Роман Червенка.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа В

Чехия – Швейцария – 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Голы: Праплан - 4 (Диас), 1:42 - 0:1. Сури - 1 (Кукан, Шлумпф), 28:36 - 0:2. Червенка - 3 (Пастрняк, Шулак), 34:08 - 1:2. Бруннер - 1 (Рихард, Леффель), 52:09 - 1:3.

Вратари: Мразек (58:43) - Шлегель.

Штраф: 2 - 6.

Броски: 24 (3+10+11) - 21 (8+7+6).

Судьи: Кубуш, Линде.

16 мая. Париж. AccorHotels Arena.

"СЭ" вел трансляцию матча