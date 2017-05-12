Шведы забросили Италии восемь шайб, Чехия обыграла Словению

Сборная Швеции разгромила Италию (8:1) в матче группового турнира чемпионата мира-2017. Дублем отметился нападающий шведов Карл Клингберг. Эта победа позволила скандинавам выйти на второе место в группе А, обойдя США и Латвию, у которых еще есть по игре в запасе. Итальянцы идут на последней строчке. Лидирует сборная России.

В другом поединке Словения уступила Чехии – 1:5. Дважды отличился форвард чехов Роман Горак. Его команда стала второй в группе B, где лидирует Канада. Словения, не одержав ни одной победы, занимает седьмое место.

Чемпионат мира-2017

Групповой турнир

Группа A

Швеция – Италия – 8:1 (2:0, 1:1, 5:0)

Голы: Раск – 2 (Линдхольм), 3:24 – 1:0. Хольм – 1 (Нюландер, Бродин), 8:34 – 2:0. Морини – 2 (бол., Сканделла, Инсам), 23:50 – 2:1. Бродин – 2 (Хольм), 29:52 – 3:1. Линдхольм – 5 (Ландескуг, Строльман), 40:41 – 4:1. Умарк – 2 (Седерберг, Эдлер), 50:09 – 5:1. К. Клингберг – 1 (Нордстрем), 54:53 – 6:1. Эрикссон Эк – 1 (Нюландер), 56:51 – 7:1. Й. Клингберг – 1 (Хольм, Нюландер), 58:25 – 8:1.

Вратари: Фаст – Клотье.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 45 (15+12+18) – 15 (4+8+3).

Судьи: Айверсон, Фонселиус.

12 мая. Кельн. LANXESS arena.

Группа B

Чехия – Словения – 5:1 (3:0, 1:0, 1:1)

Голы: Ржепик – 1 (бол., Коварж, Червенка), 2:12 – 1:0. Горак – 2 (бол., Пастрняк, Ворачек), 8:20 – 2:0. Горак – 3 (Гудас, Шимек), 11:46 – 3:0. Кемпны – 2 (Врана), 22:09 – 4:0. Верлиц – 1 (Муршак, Урбас), 44:04 – 4:1. Червенка – 2 (Коварж), 47:15 – 5:1.

Вратари: Мразек – Крошель.

Штраф: 8 – 6.

Броски: 37 (18+4+15) – 15 (4+6+5).

Судьи: Гофман, Салонен.

12 мая. Париж. AccorHotels Arena.