Швеция вышла в финал ЧМ-2017, победив Финляндию

Сборная Швеции во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Финляндию.

В составе шведов отличились Александр Эдлер, Йон Клингберг, Вильям Нюландер и Йоаким Нордстрем, на счету Никласа Бэкстрема - две передачи.

В финале турнира завтра в Кельне Швеция сыграет против Канады, которая ранее победила Россию (4:2). Начало решающей встречи – в 21:45 московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – Финляндия – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Эдлер (Бэкстрем), 1:49 - 1:0. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 4:45 - 1:1. Й. Клингберг (бол., Экман-Ларссон, Нордстрем), 24:36 - 2:1. Нюландер (бол., Бэкстрем), 34:52 - 3:1. Нордстрем (Крюгер), 53:52 - 4:1.

Вратари: Х. Лундквист - Сятери (57:53).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (11+15+15) - 23 (5+6+12).

Судьи: Гржибик, Ержабек.

20 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Швеция - Финляндия