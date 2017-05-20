Швеция вышла в финал ЧМ-2017, победив Финляндию. ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

22:21 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Швеция вышла в финал ЧМ-2017, победив Финляндию

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Сборная Швеции во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Финляндию.

В составе шведов отличились Александр Эдлер, Йон Клингберг, Вильям Нюландер и Йоаким Нордстрем, на счету Никласа Бэкстремадве передачи.

В финале турнира завтра в Кельне Швеция сыграет против Канады, которая ранее победила Россию (4:2). Начало решающей встречи – в 21:45 московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Чемпионат мира

1/2 финала

Швеция – Финляндия – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Эдлер (Бэкстрем), 1:49 - 1:0. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 4:45 - 1:1. Й. Клингберг (бол., Экман-Ларссон, Нордстрем), 24:36 - 2:1. Нюландер (бол., Бэкстрем), 34:52 - 3:1. Нордстрем (Крюгер), 53:52 - 4:1.

Вратари: Х. Лундквист - Сятери (57:53).

Штраф: 6 - 10.

Броски: 41 (11+15+15) - 23 (5+6+12).

Судьи: Гржибик, Ержабек.

20 мая. Кельн. LANXESS arena.

Трансляция матча Швеция - Финляндия

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Кто виноват в поражении России от Канады в полуфинале ЧМ-2017?
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Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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Материалы сюжета: ЧМ-2017. Плей-офф. Россия vs Канада в полуфинале
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КОММЕНТАРИИ (5)
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ruslankhan

19 Бекстрём Н. конечно красава!!! супер игрок!!!

22:35

ruslankhan

Игра в одну сторону!!! не интересный матч

22:29

RusSuck

Поздравления шведам, и ждём финал с Канадой!) По праву две лучшие сборные чемпионата, и подобный финал читался по сути с первых дней турнира.) Красивой игры и пусть победит сильнейший!))

22:28

Slim Taller

Это не те уже шведы,которые сыграли вничью в первом туре.Получили хорошее подкрепление,и вкатились в турнир.Так что,две сильнейших команды по праву встретятся в финале чемпионата.

22:28

Shalopay

Удав в очередной раз сожрал кролика.

22:25