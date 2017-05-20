Швеция вышла в финал ЧМ-2017, победив Финляндию

Сборная Швеции во втором полуфинале чемпионата мира по хоккею-2017 обыграла Финляндию.
В составе шведов отличились Александр Эдлер, Йон Клингберг, Вильям Нюландер и Йоаким Нордстрем, на счету Никласа Бэкстрема - две передачи.
В финале турнира завтра в Кельне Швеция сыграет против Канады, которая ранее победила Россию (4:2). Начало решающей встречи – в 21:45 московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.
Чемпионат мира
1/2 финала
Швеция – Финляндия – 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Эдлер (Бэкстрем), 1:49 - 1:0. Кемппайнен (Ю. Аалтонен), 4:45 - 1:1. Й. Клингберг (бол., Экман-Ларссон, Нордстрем), 24:36 - 2:1. Нюландер (бол., Бэкстрем), 34:52 - 3:1. Нордстрем (Крюгер), 53:52 - 4:1.
Вратари: Х. Лундквист - Сятери (57:53).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 41 (11+15+15) - 23 (5+6+12).
Судьи: Гржибик, Ержабек.
20 мая. Кельн. LANXESS arena.
ruslankhan
19 Бекстрём Н. конечно красава!!! супер игрок!!!
22:35
ruslankhan
Игра в одну сторону!!! не интересный матч
22:29
RusSuck
Поздравления шведам, и ждём финал с Канадой!) По праву две лучшие сборные чемпионата, и подобный финал читался по сути с первых дней турнира.) Красивой игры и пусть победит сильнейший!))
22:28
Slim Taller
Это не те уже шведы,которые сыграли вничью в первом туре.Получили хорошее подкрепление,и вкатились в турнир.Так что,две сильнейших команды по праву встретятся в финале чемпионата.
22:28
Shalopay
Удав в очередной раз сожрал кролика.
22:25