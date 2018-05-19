Швеция - США: стали известны составы команд

Стали известны составы сборных Швеции и США на полуфинальный матч чемпионата мира-2018, информирует официальный сайт ИИХФ.
Швеция:
Нильссон (Хелльберг);
Ларссон – Экман-Ларссон, Ракелль – Зибанеджад – Янмарк;
Клинберг – Линдхольм, Хорнквист – Баклунд – Нюквист;
Викстранд – Экхольм, Форсберг – Кемпе – Арвидссон;
Андерссон, Эверберг, де ла Роуз – Ларссон – Пяаярви.
США:
Кинкэйд (Дарлинг);
Мартинез – Мерфи, Дербринкат – Уайт – Кейн;
Бутчер – Макэвой, Годро – Бонино – Аткинсон;
Пионик – Йенсен, Крайдер – Ларкин – Ли;
Хьюз, Коулмэн – Райан – Томпсон, Милано.
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