Швеция разгромила Белоруссию на ЧМ

Сборная Швеции в матче чемпионата мира разгромила Белоруссию со счетом 5:0.

Шведы и белорусы – соперники России по группе А.

Чемпионат мира

Группа А

Швеция – Белоруссия – 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)

Голы: Андерссон - 1 (Кемпе, Эверберг), 9:17 - 1:0. Нюквист - 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 9:45 - 2:0. Янмарк - 1 (Ракелль, Зибанежад), 23:49 - 3:0. Ракелль - 1, 33:45 - 4:0. Зибанежад - 1 (Янмарк, Ракелль), 56:11 - 5:0.

Вратари: Хелльберг - Кульбаков (Карнаухов, 33:45).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 36 (8+12+16) - 27 (6+12+9).

Судьи: Верли, Каукокари.

4 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею