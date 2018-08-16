Швеция поддержала идею проведения ЧМ-2023 по хоккею в России

Глава Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон сказал, что возглавляемая им организация поддерживает намерение России принять чемпионат мира в 2023 году. Ранее президент ИИХФ Рене Фазель сказал о том, что через пять лет турнир планируется провести в России, через шесть – в Чехии, а через семь – в Швеции.

ЧМ-2023 может пройти в России в Санкт-Петербурге

Планируется, что матчи ЧМ-2023 пройдут в Санкт-Петербурге. Для этого местные власти готовы реконструировать СКК "Петербургский" и увеличить его вместимость до 20 тысяч человек.

– Швеция имеет очень хорошие взаимоотношения в плане сотрудничества с Федерацией хоккея России, мы все знаем, как сильна Россия при организации международных соревнований, – цитирует ТАСС Ларссона. – С учетом вышесказанного, мы поддерживаем предложенный президентом международной федерации Рене Фазелем трехлетний план. Это означает, что Швеция поддерживает Россию и Чехию в плане проведения ими чемпионата мира 2023 и 2024 годов. Мы же намерены провести чемпионат мира 2025 года.

Мы надеемся, что международная хоккейная семья примет такой вариант.

В заявочном регламенте ИИХФ прописано, что страны, желающие принять турнир в 2023 году, должны направить документы о своем намерении не позднее 1 сентября 2018 года. До 10 января 2019 года страны-кандидаты должны представить развернутый план проведения мирового первенства, а также внести взнос за заявку в размере 10 тысяч швейцарских франков (около 10 тысяч долларов).

Напомним, что в последний раз Россия принимала чемпионат мира в 2016 году, Швеция – в 2013-м, а Чехия – в 2015-м. В 2019-м году турнир пройдет в Словакии, в 2020-м – в Швейцарии, в 2021-м – в Белоруссии и Латвии (Минск, Рига), а 2022-м – в Финляндии.