Швеция одолела Латвию и в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с США

Сборная Швеции победила Латвию в четвертьфинале чемпионата мира-2018 - 3:2. В полуфинале соперником скандинавов станет команда США, которая ранее обыграла Чехию с таким же счетом.
В другом полуфинале встретятся Швейцария, взявшая верх над Финляндией (3:2), и Канада, обыгравшая Россию - 5:4.
Чемпионат мира
1/4 финала
Швеция - Латвия - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)
Голы: Форсберг - 1 (Кемпе, Экман-Ларссон), 26:36 - 1:0. Блюгерс - 1 (Рих. Букартс), 31:59 - 1:1. Арвидссон - 1 (Экхольм), 41:49 - 2:1. Экман-Ларссон - 2 (бол., Кемпе, Ракелль), 46:27 - 3:1. Балцерс - 4 (Кениньш), 50:21 - 3:2.
Вратари: Нильссон - Мерзликинс (58:48).
Штраф: 10 - 2.
Броски: 34 (4+15+15) - 24 (3+17+4).
Судьи: Майер, Оленин.
17 мая. Копенгаген. Royal Arena.
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Чехии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Финляндии (Хоккей)
- Сборная США (хоккей)
- Сборная Латвии (Хоккей)
- Сборная Канады (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
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shvedero
сидел в баре с друзьями, так и не услышал почему не засчитали шайбу , когда счет был 2:1... кто-то пояснит?
23:58 17 мая
moriarti
И всё равно молодцы, как я и говорил- дали бой!
23:48 17 мая