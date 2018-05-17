Швеция одолела Латвию и в полуфинале ЧМ-2018 сыграет с США

Сборная Швеции победила Латвию в четвертьфинале чемпионата мира-2018 - 3:2. В полуфинале соперником скандинавов станет команда США, которая ранее обыграла Чехию с таким же счетом.

В другом полуфинале встретятся Швейцария, взявшая верх над Финляндией (3:2), и Канада, обыгравшая Россию - 5:4.

Чемпионат мира

1/4 финала

Швеция - Латвия - 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Голы: Форсберг - 1 (Кемпе, Экман-Ларссон), 26:36 - 1:0. Блюгерс - 1 (Рих. Букартс), 31:59 - 1:1. Арвидссон - 1 (Экхольм), 41:49 - 2:1. Экман-Ларссон - 2 (бол., Кемпе, Ракелль), 46:27 - 3:1. Балцерс - 4 (Кениньш), 50:21 - 3:2.

Вратари: Нильссон - Мерзликинс (58:48).

Штраф: 10 - 2.

Броски: 34 (4+15+15) - 24 (3+17+4).

Судьи: Майер, Оленин.

17 мая. Копенгаген. Royal Arena.

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