Швеция обыграла Словакию и обогнала США

Швеция в заключительном матче группового турнира чемпионата мира обыграла Словакию со счетом 4:2. Победной оказалась шайба Денниса Эверберга. Он был признан лучшим игроком команды.

Подопечные Рикарда Гренборга вышли на второе место в группе A, обогнав США. Однако последним еще предстоит сегодня провести заключительную игру с Россией.

Словакия занимает предпоследнее место.

Чемпионат мира-2017

Предварительный раунд

Группа A

Швеция - Словакия - 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Нюландер - 5 (Бэкстрем, Й. Клингберг), 4:02 - 1:0. Экман-Ларссон - 2 (Эверберг, Карлссон), 8:14 - 2:0. Матоушек - 2 (Скалицки, Зиго), 24:08 - 2:1. Эверберг - 2 (Карлссон), 25:45 - 3:1. Кудрна - 1 (Цингел), 41:34 - 3:2. Карлссон - 1 (п.в., Эдлер), 59:28 - 4:2.

Вратари: Х. Лундквист - Ю. Гудачек (Янус, 25:45, 58:09 - 59:28).

Штраф: 8 - 4.

Броски: 38 (7+13+18) - 15 (6+5+4).

Судьи: Ержабек, Одиньш.

16 мая. Кельн. LANXESS arena.