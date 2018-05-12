Швеция обыграла Словакию и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Швеция в матче группового турнира чемпионата мира в овертайме обыграла Словакию со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Мика Зибанежад.
Швеция лидирует в турнирной таблице группы A, опережая Россию на четыре очка. Команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Словакия идет пятой.
Напомним, что Россия сегодня проведет матч против Швейцарии.
Чемпионат мира
Группа A
Словакия - Швеция - 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)
Голы: Юрчо - 2 (Грман, Криштоф), 10:32 - 1:0. Эверберг - 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 15:14 - 1:1. Нюквист - 3 (Баклунд, Густафссон), 18:06 - 1:2. Де ла Росе - 1 (Кемпе, Викстранд), 24:53 - 1:3. Дялога - 1 (мен., Надь), 36:40 - 2:3. Надь - 1 (Криштоф, Чайковски), 46:54 - 3:3. Зибанежад - 4 (бол., Ракелль, Й. Клингберг), 64:18 - 3:4.
Вратари: Рибар - Хелльберг.
Штраф: 8 - 2.
Броски: 28 (8+6+11+3) - 33 (21+5+4+3).
Судьи: Айверсон, Рено.
12 мая. Копенгаген. Royal Arena.
Расписание матчей и турнирное положение команд //
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Дополнительная информация
- Сборная России (Хоккей)
- Сборная Словакии (Хоккей)
- Сборная Швеции (Хоккей)
- Сборная Швейцарии (Хоккей)
- Мика Зибанежад
Тропическая гемангиома Мовсисяна
что-то надломилось в шведском королевстве))) сборище игроков экстралиги сегодня дали такой бой звездунам из Навоза, что аж треск стоял))) не зря чуваки из реднековского Нэшвилла подъедут))) чтобы победить КХЛ нужны все, кто способен держать клюшку и кататься на коньках))) всеобщая мобилизация бгг)))
16:01