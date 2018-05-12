Швеция обыграла Словакию и досрочно вышла в плей-офф чемпионата мира

Швеция в матче группового турнира чемпионата мира в овертайме обыграла Словакию со счетом 4:3. Победную шайбу забросил Мика Зибанежад.

Швеция лидирует в турнирной таблице группы A, опережая Россию на четыре очка. Команда пока не потерпела ни одного поражения на турнире и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Словакия идет пятой.

Напомним, что Россия сегодня проведет матч против Швейцарии.

Чемпионат мира

Группа A

Словакия - Швеция - 3:4 ОТ (1:2, 1:1, 1:0, 0:1)

Голы: Юрчо - 2 (Грман, Криштоф), 10:32 - 1:0. Эверберг - 1 (Й. Клингберг, Линдхольм), 15:14 - 1:1. Нюквист - 3 (Баклунд, Густафссон), 18:06 - 1:2. Де ла Росе - 1 (Кемпе, Викстранд), 24:53 - 1:3. Дялога - 1 (мен., Надь), 36:40 - 2:3. Надь - 1 (Криштоф, Чайковски), 46:54 - 3:3. Зибанежад - 4 (бол., Ракелль, Й. Клингберг), 64:18 - 3:4.

Вратари: Рибар - Хелльберг.

Штраф: 8 - 2.

Броски: 28 (8+6+11+3) - 33 (21+5+4+3).

Судьи: Айверсон, Рено.

12 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

Все о чемпионате мира по хоккею