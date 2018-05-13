Швеция обыграла Швейцарию и продлила победную серию на ЧМ-2018

Сборная Швеции обыграла команду Швейцарии со счетом 5:3 в матче группового турнира чемпионата мира-2018. Шведы уверенно лидируют в турнирной таблице, продлив победную серию до шести игр и набрав 17 очков.

В составе победителей по шайбе забросили Йонас Клингберг, Патрик Хенквист, Микаэль Баклунд, Адам Ларссон и Магнус Пяйярви.

Чемпионат мира

Группа А

Швейцария – Швеция – 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Й. Клингберг – 1 (бол., Зибанежад, Экман-Ларссон), 5:24 – 0:1. Хернквист – 1 (бол., Петтерссон, Баклунд), 9:18 – 0:2. Баклунд – 2 (Линдхольм), 21:14 – 0:3. Унтерзандер – 2 (Корви), 38:32 – 1:3. Диас – 1 (Фиала, Андригетто), 44:26 – 2:3. А. Ларссон – 1 (Баклунд), 52:59 – 2:4. Пяйярви-Свенссон – 2 (п.в., Баклунд), 56:52 – 2:5. Кукан – 1 (бол., Унтерзандер), 59:17 – 3:5.

Вратари: Дженони (54:25 – 56:42, 59:32) – Нильссон.

Штраф: 6 – 8.

Броски: 23 (4+5+14) – 41 (15+14+12).

Судьи: Ержабек, Рантала.

13 мая. Копенгаген. Royal Arena.