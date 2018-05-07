Швеция обыграла Францию на чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла сборную Франции со счетом 4:1 на чемпионате мира-2018. Таким образом, шведы занимают второе место в группе А, имея в активе 9 очков, французы – четвертые (3).
Cборная России занимает первое место в группе, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.
Чемпионат мира
Групповой турнир
Группа A
Швеция – Франция – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Ракелль – 3 (А. Ларссон, Янмарк), 0:24 – 1:0. Баклунд – 1 (бол., Петтерссон, Линдхольм), 5:54 – 2:0. Экман-Ларссон – 1 (А. Ларссон, Кемпе), 27:51 – 3:0. Петтерссон – 1 (бол., Й. Клингберг, Экман-Ларссон), 55:40 – 4:0
Вратари: Нильссон – Кеменье.
Штраф: 12 – 24.
Броски: 36 (12+9+15) – 14 (4+7+3).
Судьи: Верли, Гржибик.
7 мая. Копенгаген. Royal Arena.
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