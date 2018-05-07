Швеция обыграла Францию на чемпионате мира

Сборная Швеции обыграла сборную Франции со счетом 4:1 на чемпионате мира-2018. Таким образом, шведы занимают второе место в группе А, имея в активе 9 очков, французы – четвертые (3).

Cборная России​ занимает первое место в группе, имея в активе 20 забитых и ни одной пропущенной шайбы.

Чемпионат мира

Групповой турнир

Группа A

Швеция – Франция – 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Ракелль – 3 (А. Ларссон, Янмарк), 0:24 – 1:0. Баклунд – 1 (бол., Петтерссон, Линдхольм), 5:54 – 2:0. Экман-Ларссон – 1 (А. Ларссон, Кемпе), 27:51 – 3:0. Петтерссон – 1 (бол., Й. Клингберг, Экман-Ларссон), 55:40 – 4:0

Вратари: Нильссон – Кеменье.

Штраф: 12 – 24.

Броски: 36 (12+9+15) – 14 (4+7+3).

Судьи: Верли, Гржибик.

7 мая. Копенгаген. Royal Arena.

Полное расписание чемпионата мира по хоккею