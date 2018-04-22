Штаб сборной России вызвал ряд игроков ЦСКА и "Ак Барса" для подготовки к ЧМ

Тренерский штаб сборной России вызвал ряд финалистов Кубка Гагарина для подготовки к чемпионату мира. Напомним, что сегодня "Ак Барс" обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче и завоевал свой третий Кубок в КХЛ.

В национальную команду вызвали следующих игроков:



вратарь - Илья Сорокин (ЦСКА);

защитники – Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – "Ак Барс");

нападающие – Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – "Ак Барс").