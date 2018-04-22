Штаб сборной России вызвал ряд игроков ЦСКА и "Ак Барса" для подготовки к ЧМ

Тренерский штаб сборной России вызвал ряд финалистов Кубка Гагарина для подготовки к чемпионату мира. Напомним, что сегодня "Ак Барс" обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче и завоевал свой третий Кубок в КХЛ.
В национальную команду вызвали следующих игроков:
вратарь - Илья Сорокин (ЦСКА);
защитники – Богдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – "Ак Барс");
нападающие – Иван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – "Ак Барс").
- Ак Барс
- ЦСКА (хоккей)
- Сборная России (Хоккей)
- Станислав Галиев
- Сергей Андронов
- Михаил Григоренко
- Никита Нестеров
- Альберт Яруллин
- Михаил Науменков
- Иван Телегин
- Валерий Ничушкин
- Владимир Ткачев (Ак Барс)
- Богдан Киселевич
- Илья Сорокин
- Василий Токранов
- Максим Шалунов
- Кирилл Капризов
Материалы других СМИ
gibson
То есть не проходящий в состав ЦСКА Науменков (с 14 минутами игрового времени в среднем за матч) сборной нужнее Марченко?
02:56
marsey
почему так мало игроков ак барса вызвали? и почему взяли дырку сорокина, а не чемпиона гарипова?
20:39 22 апреля