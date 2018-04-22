Чемпионат мира

20:27 22 апреля | Хоккей — Чемпионат мира

Штаб сборной России вызвал ряд игроков ЦСКА и "Ак Барса" для подготовки к ЧМ

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Тренерский штаб сборной России вызвал ряд финалистов Кубка Гагарина для подготовки к чемпионату мира. Напомним, что сегодня "Ак Барс" обыграл ЦСКА (1:0) в пятом матче и завоевал свой третий Кубок в КХЛ.

В национальную команду вызвали следующих игроков:

вратарь - Илья Сорокин (ЦСКА);

защитникиБогдан Киселевич, Никита Нестеров, Михаил Науменков (все – ЦСКА), Альберт Яруллин, Василий Токранов (оба – "Ак Барс");

нападающиеИван Телегин, Сергей Андронов, Валерий Ничушкин, Максим Шалунов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов (все – ЦСКА), Владимир Ткачев, Станислав Галиев (оба – "Ак Барс").

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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gibson

То есть не проходящий в состав ЦСКА Науменков (с 14 минутами игрового времени в среднем за матч) сборной нужнее Марченко?

02:56

marsey

почему так мало игроков ак барса вызвали? и почему взяли дырку сорокина, а не чемпиона гарипова?

20:39 22 апреля

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