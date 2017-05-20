Шон Кутюрье: "Не скажу, что Россия – самая сильная команда на ЧМ"

Нападающий сборной Канады Шон Кутюрье после полуфинального матча чемпионата мира по хоккею-2017 с Россией с (4:2) подчеркнул, что игра с командой Олега Знарка стала для него и партнеров энергозатратной, передает из Кельна спецкор "СЭ" Игорь ЕРОНКО.

– С таким серьезным соперником как сборная России мы на чемпионате мира еще не сталкивались, – оценил соперника Кутюрье. – Сегодняшний матч стал для нас тестом самой высшей сложности. "Гореть" 0:2 после второго периода – это был огромный вызов для каждого из нас. Но мы справились с ним и вышли победителями из тяжелой ситуации. Надеюсь, у нас хватит сил на финал. Завтра мы должны сыграть так, как в третьем периоде матча с русскими. Я не готов сказать, что Россия здесь самая сильная команда. Есть и другие. Но ведь мы ее обыграли. В любом случае, это очень хороший оппонент.

Матч за третье место чемпионата мира по хоккею-2017 пройдет завтра в Кельне, начало игры – в 17:15 по московскому времени. Во втором полуфинале сегодня встретятся Швеция и Финляндия, начало матча – в 20:15. "СЭ" проведет трансляцию игры Швеция – Финляндия.

Трансляция матча Канада – Россия