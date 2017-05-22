Шон Бурк: "Умения Криса Ли хорошо раскрываются на большой площадке". ХОККЕЙ - Чемпионат мира. СПОРТ-ЭКСПРЕСС

Чемпионат мира

19:35 | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Шон Бурк: "Умения Криса Ли хорошо раскрываются на большой площадке"

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Ассистент генерального менеджера сборной Канады Шон Бурк высоко оценил игру защитника Криса Ли, который в минувшем сезоне выступал за магнитогорский "Металлург". По его словам, его умения хорошо заметны на большой площадке.

Ранее сообщалось, что 36-летний канадец, который никогда не играл в НХЛ, со следующего сезона пополнит один из клубов этой лиги.

- Крис Ли обладает отличным катанием, он прекрасно играет в большинстве. Но я говорю о том, что он не может играть в защите, - приводит Sportsnet.ca слова Бурка. -  Он не играл в НХЛ, поэтому уехал в Европу. Он стал опытным хоккеистом. Он умный, хорошо работает с шайбой. Эти умения хорошо раскрываются при игре на большой площадке.

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