Шон Бурк: "Умения Криса Ли хорошо раскрываются на большой площадке"

Ассистент генерального менеджера сборной Канады Шон Бурк высоко оценил игру защитника Криса Ли, который в минувшем сезоне выступал за магнитогорский "Металлург". По его словам, его умения хорошо заметны на большой площадке.

Ранее сообщалось, что 36-летний канадец, который никогда не играл в НХЛ, со следующего сезона пополнит один из клубов этой лиги.

- Крис Ли обладает отличным катанием, он прекрасно играет в большинстве. Но я говорю о том, что он не может играть в защите, - приводит Sportsnet.ca слова Бурка. - Он не играл в НХЛ, поэтому уехал в Европу. Он стал опытным хоккеистом. Он умный, хорошо работает с шайбой. Эти умения хорошо раскрываются при игре на большой площадке.