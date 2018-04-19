"Шипачев - один из лучших центров России"

Корреспонденты отдела хоккея Алексей Шевченко и Михаил Зислис в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказали о последних событиях в КХЛ, НХЛ и сборной России.
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|Словакия
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Группа A
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|+/-
|очки
|1.
|Австрия
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|2.
|Белоруссия
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|3.
|Россия
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|Словакия
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|Франция
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Корреспонденты отдела хоккея Алексей Шевченко и Михаил Зислис в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказали о последних событиях в КХЛ, НХЛ и сборной России.
fifa_guru
"Ну, жил он в Питере. Питер там... Господи, уж лучше жить в Череповце" (с) уже хочу вырезать этот фрагмент))))
17:28 19 апреля
Werewolf
Эммм....наверное просто на олимпиаде берегли лучшего центра России. Вдруг травмируется )))))))
16:33 19 апреля
КОТЛИН
Когда играл с Панариным и Дадоновым. А сейчас он не лучший.
15:50 19 апреля
von_michel
Слаба на передок рашка стала
15:03 19 апреля
MIKE-BEST
Череповец не вся Россия.
14:11 19 апреля