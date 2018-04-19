Чемпионат мира

14:00 19 апреля | Хоккей — Чемпионат мира

"Шипачев - один из лучших центров России"

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Корреспонденты отдела хоккея Алексей Шевченко и Михаил Зислис в эфире Ютуб-канала "СЭ" рассказали о последних событиях в КХЛ, НХЛ и сборной России.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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fifa_guru

"Ну, жил он в Питере. Питер там... Господи, уж лучше жить в Череповце" (с) уже хочу вырезать этот фрагмент))))

17:28 19 апреля

Werewolf

Эммм....наверное просто на олимпиаде берегли лучшего центра России. Вдруг травмируется )))))))

16:33 19 апреля

КОТЛИН

Когда играл с Панариным и Дадоновым. А сейчас он не лучший.

15:50 19 апреля

von_michel

Слаба на передок рашка стала

15:03 19 апреля

MIKE-BEST

Череповец не вся Россия.

14:11 19 апреля

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