Шипачев догнал Бориса Майорова и Локтева по передачам на ЧМ

Сделав четыре результативные передачи в матче предварительного раунда против сборной Италии (10:1), форвард сборной России Вадим Шипачев довел свой ассистентский счет на чемпионатах мира до 25 передач.

Новичок "Вегаса" сравнялся по числу голевых пасов на мировых первенствах с легендами советского хоккея Борисом Майоровым и Константином Локтевым. Причем Шипачев сделал 25-ю передачу в 29-й встрече, тогда как Майоров провел 35 игр, а Локтев – 43.

30-летний центрфорвард отстает от Игоря Ларионова на одну передачу, от Павла Дацюка – на две. Лучшим ассистентом в истории чемпионатов мира является Валерий Харламов – 82 передачи. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча Италия – Россия