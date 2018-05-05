"Шева в Копенгагене": Почему никто не звонит Знарку?

Первый выпуск авторской видеопередачи спецкора "СЭ" Алексея Шевченко на чемпионате мира-2018 в Дании.
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Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|1
|1
|0
|7-0
|3
|2.
|Швеция
|1
|1
|0
|5-0
|3
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Белоруссия
|1
|0
|1
|0-5
|0
|
Группа A
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Россия
|1
|1
|0
|7-0
|3
|2.
|Швеция
|1
|1
|0
|5-0
|3
|3.
|Австрия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4.
|Белоруссия
|1
|0
|1
|0-5
|0
|5.
|Словакия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Франция
|1
|0
|1
|0-7
|0
|7.
|Чехия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Швейцария
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
Группа B
|и
|в
|п
|+/-
|очки
|1.
|Дания
|1
|1
|0
|3-2
|2
|2.
|США
|1
|1
|0
|5-4
|2
|3.
|Германия
|1
|0
|1
|2-3
|1
|4.
|Канада
|1
|0
|1
|4-5
|1
|5.
|Корея
|0
|0
|0
|0-0
|0
|6.
|Латвия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|7.
|Норвегия
|0
|0
|0
|0-0
|0
|8.
|Финляндия
|0
|0
|0
|0-0
|0
Первый выпуск авторской видеопередачи спецкора "СЭ" Алексея Шевченко на чемпионате мира-2018 в Дании.