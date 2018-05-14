Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче со словаками

Старший тренер сборной России Алексей Жамнов после раскатки команды сообщил, что место в воротах в матче группового турнира чемпионата мира-2018 против Словакии займет Игорь Шестеркин. Для голкипера СКА эта игра станет второй на турнире в Дании, в которой он выйдет на лед с первых минут. Также в его активе третий период победной встречи с Австрией. (Алексей ШЕВЧЕНКО)

Напомним, матч Россия – Словакия на чемпионате мира-2018 состоится сегодня, 14 мая. Начало игры – 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Словакия.

Расписание матчей и турнирное положение команд //

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