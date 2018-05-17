Шестеркин будет стартовым голкипером сборной России в матче с Канадой

Голкипер Игорь Шестеркин займет место в воротах сборной России в матче 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Канады. Напомним, что 22-летний голкипер отыграл два полноценных матча на этом турнире, в котором голов не пропустил. (Игорь ЕРОНКО)

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча Россия – Канада. Игра состоится 17 мая, начало – в 17.15 по московскому времени.

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Чемпионат мира по хоккею-2018. Четвертьфинал. Россия – Канада и другие матчи