Шесть игроков сборной России работают на льду

Два вратаря, два защитника и два нападающих сборной России, которая сейчас находится на чемпионате мира в Дании, работают сегодня на льду, сообщает официальный Твиттер команды.
В список шестерых вошли вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, защитники Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, нападающие Илья Михеев и Никита Сошников. Остальные члены команды занимается согласно плану тренерского штаба.
В последнем матче со Швейцарией, который прошел вчера, россияне победили со счетом 4:3. Следующие игры – со Словакией и Швецией – подопечные Ильи Воробева проведут 14 и 15 мая, соответственно.
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Тренировчный график команды на сегодня: 6 игроков (Шестеркин, Сорокин, Трямкин, Хафизуллин, Михеев, Сошников) работают на льду🏒 Остальная команда занимается по плану тренерского штаба💪 pic.twitter.com/eOKyV3SJSJ– Хоккей России (@russiahockey) 13 мая 2018 г.
- Сборная России (Хоккей)
- Динар Хафизуллин
- Игорь Шестеркин
- Никита Трямкин
- Илья Сорокин
- Илья Михеев
- Никита Сошников