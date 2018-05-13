Шесть игроков сборной России работают на льду

Два вратаря, два защитника и два нападающих сборной России, которая сейчас находится на чемпионате мира в Дании, работают сегодня на льду, сообщает официальный Твиттер команды.

В список шестерых вошли вратари Игорь Шестеркин, Илья Сорокин, защитники Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, нападающие Илья Михеев и Никита Сошников. Остальные члены команды занимается согласно плану тренерского штаба.

В последнем матче со Швейцарией, который прошел вчера, россияне победили со счетом 4:3. Следующие игры – со Словакией и Швецией – подопечные Ильи Воробева проведут 14 и 15 мая, соответственно.

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