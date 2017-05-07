Шесть голов в большинстве – новый рекорд сборной России

Сборная России шесть раз реализовала большинство в матче против Италии (10:1) и установила новый национальный рекорд по числу голов в большинстве на чемпионатах мира. По пять раз россияне наказывали за грубость казахов в 2006 году (10:1) и украинцев в 2007-м (8:1).

Был в истории сборной России на чемпионатах мира и матч, в котором большинство реализовывалось семь раз. В 2008 году команда Вячеслава Быкова победила чехов – 5:4, трижды забив и четырежды пропустив в неравных составах. (Кирилл БУРДАКОВ)

Трансляция матча Италия – Россия //

Дырявое катеначчо. Россия - Италия - 10:1