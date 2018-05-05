Шайба Яшкина в овертайме помогла Чехии обыграть Словакию

Чехия обыграла Словакию в матче группового турнира чемпионата мира-2018 - 3:2 в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий Дмитрий Яшкин.
Чемпионат мира
Группа A
Чехия - Словакия - 3:2 ОТ (0:1, 1:1, 1:0, 1:0)
Голы: Криштоф - 1 (бол., Секера, Надь), 7:33 - 0:1. Кубалик - 1 (Нестрашил, Яшкин), 21:04 - 1:1. Секера - 1 (бол., Надь), 25:29 - 1:2. Нечас - 1 (Кубалик), 59:50 - 2:2. Яшкин - 1 (Полашек, Нестрашил), 62:09 - 3:2.
Вратари: Францоуз (57:15 - 57:21, 57:32 - 59:50) - Чильяк.
Штраф: 6 - 6.
Броски: 42 (12+12+15+3) - 17 (8+5+4+0).
Судьи: Каукокари, Майер.
5 мая. Копенгаген. Royal Arena.
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