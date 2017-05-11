Шайба Власика принесла Канаде победу над Францией

Сборная Канады обыграла Францию в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Победную шайбу забросил защитник Марк-Эдуард Власик. Для канадцев эта победа стала четвертой подряд на турнире.
Чемпионат мира
Группа B
Канада – Франция – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)
Голы: О`Райлли – 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 5:19 – 1:0. Дам-Малька – 1 (Реш, Рис), 9:00 – 1:1. Флери – 2 (бол., С. Да Коста, Овитю), 21:37 – 1:2. Жиру – 2 (бол., Ли), 39:11 – 2:2. Власик – 1, 42:22 – 3:2.
Вратари: Джонсон – Арди (58:32).
Штраф: 33 – 10.
Броски: 35 (10+15+10) – 24 (8+4+12).
Судьи: Ержабек, Кубуш.
11 мая. Париж. АккорХотелс Арена.
Смерть сусликам
Они еще думают ЧМ расширять, сегодняшние матчи России и Канады показали, что команды провели обычную тренировку по катанию, еле еле бегали, наоборот надо сократить до 12 команд, а то крупные (неприличные) счета не добавляют интереса.
00:24
aech_63
галльским петушкам - огромный респектище! Очень симпатичная команда. Жаль, не склевали канадских зазнаек, во был бы фурор!
00:19
shpasic
просто кто-то любит тухлые победы)
00:17
ladafan
чмока хихихи
00:16
Смерть сусликам
Мне интересно думал ли Крис Ли, что за сборную Канады он дебютирует в 36 лет.
00:14
DG (new))
Подгоняемые своими болельщиками франки действительно могли сравнять в третьем периоде... заставили повертеться Джонсона
00:07
inspire
RusSuck Я не знаю кто там побеждает еле-еле, но Канада пока единственная сборная на турнире, не потерявшая ни одного очка ==================== неужели одно другому может помешать?
00:00
Thomas_Boy_
Такие жалкие победы хуже потери очков.
23:59 11 мая
Тропическая гемангиома Мовсисяна
французы два периода возили канадцев уахахаха)))
23:57 11 мая
RusSuck
Я не знаю кто там побеждает еле-еле, но Канада пока единственная сборная на турнире, не потерявшая ни одного очка.)) И подозреваю, что не потеряет.))
23:56 11 мая
Thomas_Boy_
В Челябинске играли выставочный матч с похмелуги. А это чемпионат Мира. И на чемпионате Мира класс Канады таков, что она еле-еле побеждает Францию, пропустив от нее две шайбы. Клоуны.
23:54 11 мая
RusSuck
Позорище было в Челябинске 2 недели назад.)) А сегодня - на классе!))
23:49 11 мая
Thomas_Boy_
Позорище.
23:48 11 мая