Чемпионат мира

23:30 11 мая | ХОККЕЙ — Чемпионат мира

Шайба Власика принесла Канаде победу над Францией

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Сборная Канады обыграла Францию в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Победную шайбу забросил защитник Марк-Эдуард Власик. Для канадцев эта победа стала четвертой подряд на турнире.

Чемпионат мира

Группа B

Канада – Франция – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: О`Райлли – 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 5:19 – 1:0. Дам-Малька – 1 (Реш, Рис), 9:00 – 1:1. Флери – 2 (бол., С. Да Коста, Овитю), 21:37 – 1:2. Жиру – 2 (бол., Ли), 39:11 – 2:2. Власик – 1, 42:22 – 3:2.

Вратари: Джонсон – Арди (58:32).

Штраф: 33 – 10.

Броски: 35 (10+15+10) – 24 (8+4+12).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

11 мая. Париж. АккорХотелс Арена.

Трансляция матча Канада – Франция

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/world/2017/

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КОММЕНТАРИИ (13)
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Смерть сусликам

Они еще думают ЧМ расширять, сегодняшние матчи России и Канады показали, что команды провели обычную тренировку по катанию, еле еле бегали, наоборот надо сократить до 12 команд, а то крупные (неприличные) счета не добавляют интереса.

00:24

aech_63

галльским петушкам - огромный респектище! Очень симпатичная команда. Жаль, не склевали канадских зазнаек, во был бы фурор!

00:19

shpasic

просто кто-то любит тухлые победы)

00:17

ladafan

чмока хихихи

00:16

Смерть сусликам

Мне интересно думал ли Крис Ли, что за сборную Канады он дебютирует в 36 лет.

00:14

DG (new))

Подгоняемые своими болельщиками франки действительно могли сравнять в третьем периоде... заставили повертеться Джонсона

00:07

inspire

RusSuck Я не знаю кто там побеждает еле-еле, но Канада пока единственная сборная на турнире, не потерявшая ни одного очка ==================== неужели одно другому может помешать?

00:00

Thomas_Boy_

Такие жалкие победы хуже потери очков.

23:59 11 мая

Тропическая гемангиома Мовсисяна

французы два периода возили канадцев уахахаха)))

23:57 11 мая

RusSuck

Я не знаю кто там побеждает еле-еле, но Канада пока единственная сборная на турнире, не потерявшая ни одного очка.)) И подозреваю, что не потеряет.))

23:56 11 мая

Thomas_Boy_

В Челябинске играли выставочный матч с похмелуги. А это чемпионат Мира. И на чемпионате Мира класс Канады таков, что она еле-еле побеждает Францию, пропустив от нее две шайбы. Клоуны.

23:54 11 мая

RusSuck

Позорище было в Челябинске 2 недели назад.)) А сегодня - на классе!))

23:49 11 мая

Thomas_Boy_

Позорище.

23:48 11 мая