Шайба Власика принесла Канаде победу над Францией

Сборная Канады обыграла Францию в матче чемпионата мира по хоккею-2017. Победную шайбу забросил защитник Марк-Эдуард Власик. Для канадцев эта победа стала четвертой подряд на турнире.

Чемпионат мира

Группа B

Канада – Франция – 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: О`Райлли – 2 (бол., Маккиннон, Шайфли), 5:19 – 1:0. Дам-Малька – 1 (Реш, Рис), 9:00 – 1:1. Флери – 2 (бол., С. Да Коста, Овитю), 21:37 – 1:2. Жиру – 2 (бол., Ли), 39:11 – 2:2. Власик – 1, 42:22 – 3:2.

Вратари: Джонсон – Арди (58:32).

Штраф: 33 – 10.

Броски: 35 (10+15+10) – 24 (8+4+12).

Судьи: Ержабек, Кубуш.

11 мая. Париж. АккорХотелс Арена.

Трансляция матча Канада – Франция