Шайба Комфера принесла США победу над Швецией на ЧМ-2017

В матче чемпионата мира по хоккею-2017 сборная США обыграла Швецию со счетом 4:3. Победную шайбу в составе американцев забросил нападающий Джей Ти Комфер. Команда Джеффа Блэшилла поднялась на третье место в группе A, набрав 6 очков и обойдя шведов. Лидер группы – сборная России, имеющая в своем активе 8 очков.

В следующей игре сборная США встретится с Италией, а Швеция – с Латвией.

Чемпионат мира

Группа A

США – Швеция – 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Голы: Линдхольм – 2 (бол., Строльман), 2:14 – 0:1. Келлер – 4 (Айкел, Трауба), 3:21 – 1:1. Линдхольм – 3 (Экман-Ларссон), 13:23 – 1:2. Годро – 2 (Ларкин), 18:12 – 2:2. Хедман – 1 (К. Клингберг, Лундквист), 18:47 – 2:3. Годро – 3 (Айкел, Ли), 22:57 – 3:3. Комфер – 1 (Мерфи, Ларкин), 51:47 – 4:3.

Вратари: Ховард – Фаст (58:54 – 58:50, 59:23).

Штраф: 12 – 6.

Броски: 27 (11+7+9) – 42 (14+14+14).

Судьи: Кубуш, Штрикер.

8 мая. Кельн. "Ланксесс-Арена".

Трансляция матча США – Швеция