Сергей Плотников: "Завершаем турнир с улыбкой, но осадок все равно остался"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после победы над командой Финляндии (5:3) в матче за третье место чемпионата мира-2017 отметил, что главный тренер Олег Знарок своевременно взял паузу в третьем периоде. По словам форварда, у него остался осадок.

- Тренер своевременно взял паузу, сказал, что ничего страшного не произошло, надо играть в свою игру и не давать сопернику бросать, - цитирует ТАСС Плотникова. - Мы стали больше прессинговать, не давать легко входить в свою зону. Защитники стали играть плотнее, поэтому опасных бросков стало меньше.

Завершаем турнир с улыбкой, но осадок все равно остался. Команда у нас не столько звездная, сколько составленная из игроков, которые хотели биться, сражаться. В этом коллективе присутствовал бойцовский дух.

Трансляция матча Россия - Финляндия