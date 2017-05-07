Сергей Плотников: "Польза от таких матчей в том, что можно отточить связи в тройках и пятерках"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии (10:1) отметил, что поединки против таких слабых команд помогают наладить связи в тройках и пятерках. По его словам, кто-то лучше чувствует игру после таких встреч, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Немцы - команда совсем другого класса?

- Мы смотрели их матч со шведами вчера. Знаем счет первой их встречи с американцами. Знаем, что команда очень подвижная. И родные стены им помогают. Играют неплохо.

- В чем польза таких матчей?

- Польза в том, что смогли отточить связи в тройках и пятерках. Кому-то помогло почувствовать игру - с шайбой и без шайбы. Такие игры тоже нужны.

- В какой тройке вам комфортнее играть?

- Если честно - без разницы. Это же сборная России. Куда поставят - там и буду играть.

Трансляция матча Италия - Россия