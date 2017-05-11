Сергей Плотников: "Получилось обвести вратаря? Мастерство не пропьешь"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после победы над командой Дании (3:0) в матче группового турнира чемпионата мира по хоккею-2017 заявил, что на его команде сказались два дня перерыва между матчами, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО. Отметим, что Плотников забросил одну из шайб в ворота соперников.

– Почему сегодня команде игра далась тяжелее, чем с Италией?

– Наверное, чуть расслабились, – сказал Плотников. – Может, сказались два дня перерыва. Но такие игры нужны, чтобы мы не чувствовали, что у нас все хорошо. Это поможет лучше настраиваться на следующие матчи.

– Значит, проблема была только с настроем?

– Не знаю. Но что-то сегодня явно было не так. Счет говорит сам за себя. Выиграли и идем дальше. Датчане все-таки соперник посерьезнее, чем итальянцы. Играют агрессивнее, лучше двигаются и контролируют шайбу.

– В сборную приедут игроки "Вашингтона" Орлов и Кузнецов.

– Вы первый, от кого я это слышу. Не знаю, с кем будет играть Кузнецов. Вы же сами видели, что состав троек у нас менялся каждый период. Но по большому счету это не важно. Все и так знают, игроком какого уровня является Кузнецов.

– Когда шайба к вам пришла перед тем, как вы забили, сами удивились, поскольку стояли в одиночестве?

– Почему? Не удивился. Я увидел, что Телегин идет закрывать борт, выкинул в центр Андронову. Успел заметить, что тот на меня смотрел, и он отдал пас.

– У вас даже вратаря получилось обвести.

– Мастерство не пропьешь (смеется).

Следующий соперник россиян – сборная Словакии. Встреча пройдет в субботу, 13 мая, в Кельне и начнется в 17.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча

Трансляция матча Россия – Дания