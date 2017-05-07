Сергей Плотников: "Не помню, чтобы кому-то забросили десять шайб"

Нападающий сборной России Сергей Плотников после матча чемпионата мира по хоккею-2017 против Италии (10:1) не смог вспомнить матча в своей карьере, в котором его команда забросила бы десять шайб. По его словам, столь крупную разницу в счете россияне заработали, потому что играли с полной самоотдачей, передают из Кельна спецкоры "СЭ" Юрий ГОЛЫШАК и Алексей ШЕВЧЕНКО.

- Охоту на вас устроили итальянцы. С чего начался конфликт?

- Не было никакого конфликта. Просто со вбрасывания чуть раньше начал выбегать итальянец, получилось так, что подтолкнул. Ничего страшного, потом ответил, да и забили мы в большинстве. Это самое главное.

- Вас потом еще пару раз приложили.

- По-моему, больше ничего такого не было.

- Было ли еще в вашей карьере такое, чтобы кому-то десяточку закладывали?

- Честно - не помню.

- В прошлом году было...

- Вот точно - год назад.

- Тренеры не напугали тем, что итальянцы вчера рубились со словаками?

- А нас не надо пугать. Мы каждый матч выходим играть с полной самоотдачей. И не важно, итальянцы там или шведы. Просто надо играть и выполнять задание, продолжая готовиться к следующим играм.

- Вчера "Укрощение строптивого" с Челентано смотрели?

- Нет, вчера ничего не смотрели. Вчера отдыхали.

- Когда забивали – запихали шайбу в ворота вместе с вратарем.

- Не знаю, что тут комментировать. Иногда надо забивать такие голы. Не знаю, что там итальянцы протестовали. Я не бил в щиток, а бил в шайбу.

Трансляция матча Италия – Россия